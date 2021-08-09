Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

"GOOGLE'A YAZ, NE ÇIKIYOR? ÇIPLAK KADINLAR ÇIKIYOR"

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

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Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Afgan gazeteci Sunatullah Saadat yeni videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün."

8 BİNİN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR

Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde takipçisi, YouTube'da ise 2,92 bin abonesi bulunuyor.