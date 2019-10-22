Saygun eserleriyle anılıyor

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, 26 Ekim'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Saygun anısına konser verecek.



Sanatçının bestelerinin en güçlü yorumcularından olan öğrencisi piyanist Gülsin Onay da konserde solist olarak yer alacak.



Etkinlikte, sanatçının "Op. 14 Orkestra Suiti", "Birinci Piyano Konçertosu" ve "Birinci Senfonisi" yorumlanacak.



"Devlet sanatçısı" unvanını alan ilk sanatçı olan, müzik eğitimcisi ve müzik bilimcisi Saygun, 6 Ocak 1991'de İstanbul'da yaşamını yitirmişti.