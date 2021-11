Sayı düşmesine rağmen Batı Akdeniz'de en fazla vaka Isparta'da - Son Dakika

ISPARTA(İHA) Sağlık Bakanlığı, illere göre yeni vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Isparta'nın vaka sayısında düşüş yaşandı ama verilere göre, Batı Akdeniz illerinde en fazla vaka sayısı Isparta'da görülüyor.

Haftalık olarak illerin vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı, 16-22 Ekim tarihleri arasındaki vaka sayılarını kamuoyu ile paylaştı. 9-15 Ekim tarihleri arasında vaka sayısı her 100 binde 191,91 olan Isparta'nın vaka sayısında düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 16-22 Ekim tarihleri arasında Isparta'nın vaka sayısı her 100 binde 187,82 olarak açıklandı. Batı Akdeniz'in diğer illerinden Burdur'un da vaka sayısında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta her 100 binde 210,41 olan Burdur'un vaka sayısı 171,85'e düştü. Antalya'da ise daha önce her 100 binde 38,85 olarak açıklanan vaka sayısı ise 52.27'ye yükseldi. Açıklanan verilere göre, Batı Akdeniz illerinde en fazla vaka sayısı Isparta'da yaşandı.

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA)