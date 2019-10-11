Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu
1 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu."
(İHA)
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