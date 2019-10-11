Son Dakika Haberleri: Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu
Son Dakika Güncel Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu

Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu.

Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu, System.String[]

MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 01:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayı her dakika artıyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]