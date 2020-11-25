Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor - Son Dakika

Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor

25.11.2020 11:09
Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un Ukraynalı oyun kurucusu Alina Iagupova, takımını sırtlayan isim konumunda.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un Ukraynalı oyun kurucusu Alina Iagupova, takımını sırtlayan isim konumunda.

Ligde bu sezon tüm takımlardaki oyuncular arasında en fazla süre alan isim olan Iagupova, Mersin ekibinin formasıyla çıktığı 9 müsabakada 238 sayı üretip, 67 asist yaptı.

Iagupova, ligin geride kalan bölümünde en fazla sayı üretme, en fazla asist yapma, en fazla top çalıma ve en fazla isabetli üç sayı atışı istatistiklerinin zirvesinde yer aldı.

Ligde 33 top çalma ve 40 isabetli üç sayı atışıyla oynayan 1,86 metrelik oyuncu, son 5 maçını kaybetmeyerek 4. sırada yer alan takımına önemli katkıda bulundu.

Iagupova: "Takımın kazanması için oynuyorum"

Alina Iagupova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona kötü başlamalarına rağmen son 5 haftada gösterdikleri başarılı performansla çıkış yakaladıklarını söyledi.

Üst üste alınan galibiyetlerin takımda iyi bir hava oluşturduğunu dile getiren Iagupova, "Son haftalarda büyük bir iş başardık. Daha çok yolumuz ve yapmamız gerekenler var. Her hafta daha iyi olabilmek için çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İyi kapasiteye sahip bir takımız ve güzel işler çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Iagupova, bireysel olarak başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, "Mutlu ve eğlenceli bir sezon geçirdiğim için iyi oynadığımı düşünüyorum. Antrenörlerim ve takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Onlarla iyi anlaşıyorum. Sezon içerisinde istatistiklerime bakan bir oyuncu olmadım. Sadece takımın kazanması için oynuyorum. İyi işler yapıyorum ama takımımın sıralamadaki yerinin yükselmesi benim için daha değerli." diye konuştu.

Ligdeki diğer maçlarına odaklandıklarını aktaran Iagupova, takımıyla şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, oyunlar, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı         
10:41
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sayı ve asist kralı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u sırtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei