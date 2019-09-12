Son Dakika Haberleri: Sayıları 100 bini bulan özel gereksinimli çocuklar eğitimden ne bekliyor?
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Sayıları 100 bini bulan özel gereksinimli çocuklar eğitimden ne bekliyor?

36 dakika önce

18 milyonun üzerinde öğrenci 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı için Pazartesi günü ders başı yaptı. Peki özel gereksinimli çocukların beklentileri nedir?

Sayıları 100 bini bulan özel gereksinimli çocuklar eğitimden ne bekliyor?, System.String[]

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı için Pazartesi günü ders başı yaptı. Bu çocukların aralarında zihinsel engelli, işitme engelli, öğrenme güçlüğü olan, otizmli, down sendromlu, hiperaktif veya dikkat dağınıklığı olan özel gereksinimli çocuklar da vardı. Dolayısıyla okullar onlar için de açıldı, ama nasıl?


Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ne kadarının eğitime erişebildiği ve eğitim kademelerinde ilerledikçe hangi aşamalarda okuldan uzaklaştıkları gözardı edilse de giderek kronikleşen bir mesele.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:15 
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