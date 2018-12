Sayıları 500'ü Aştı

Son yıllarda hızla artan sayılarıyla Gümüşhane dağlarının süsü olan ve sayıları 500'ü aşan yaban keçilerinin her hali Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kayıt altına alınıyor. Denizden bin 500 metre ve daha yüksekte bulunan kayalık ve sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşayabilen yaban keçileri, Gümüşhane'de bugüne kadar 18 ayrı noktada gözlendi. Kurumun konusunda uzman ekipleri tarafından sürekli gözlem altında tutulan ve kaçak olarak avlanılması durumunda 18 bin 301 lira para cezası olan yaban keçilerinin sayısı 500'ü aşarken, yaban keçilerinin doğadaki her hali de ekip tarafından kameralarla kayıt altına alınıyor. Otlamalarından kaşınmalarına, kavgalarından sarp kayalıklarda ustalıkla hareketlerine kadar her hali kayıt altına alınan yaban keçilerinin bu videoları kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan ve bilinçli avlanma, hem vatandaşlar hem de kurum tarafından yapılan sıkı koruma ve gözlem çalışmaları sonucu yaban keçilerinin Gümüşhane'deki sayılarının arttığı ve yeni yaşam alanları oluşturdukları gözlenirken, yaban keçilerin koruma altındaki bir tür olduğu biliniyor. Bilimsel adı "Capra aegagrus" olan yaban keçilerinin takip ve izlemelerinde bu yıl için yüzde 95 civarında ikiz yavruladıkları da gözlemlendi.BOYLARI 130-180 SANTİMETRE ARASINDABoyları 130-180 santimetre, kuyrukları 15-18 santimetre ve omuz yükseklikleri 80-100 santimetre olan yaban keçilerinin ağırlıkları ise erkeklerde 50-85 kilogram, dişilerde 35-60 kilogram arasında. Ergin tekelerde çene altında sert kıllı, siyah ve uzun bir sakal bulunan yaban keçilerinin erkeklerinin boynuzları uzun ve geriye hançer gibi kıvrık halde. İyi gelişmiş bir erkek yaban keçisinde 150 santimetreye kadar uzunlukta boynuza rastlanabildiği literatürde yer alırken, dişilerinde de 25-28 santimetre uzunlukta kısa ve küt boynuzlar bulunuyor. Çok başarılı bir tırmanıcı ve çok ürkek bir canlı olan yaban keçilerinin renklerinin kırmızı-kahverengi-gri, kışın soluk sarımsı gri olduğu, dişilerinin renklerinin daha açık olduğu, erkeklerde omuz başından ön ayaklara, sırta ve enseye uzanan siyah kolonun dişilerde bulunmadığı biliniyor.(İHA)