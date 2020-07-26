Sayıları hızla artıyor - Son Dakika

Sayıları hızla artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretim faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretim faaliyetlerine hızla devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda üretim faaliyetleri tamamlanarak 2020 yılı kafese alım işlemleri sona erdi. Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, üreme dönemlerinin sona ermesiyle birlikte yeniden kafeslerine alındı. Üreme dönemindeki başarılı çalışmalar sonucunda ciddi bir başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük bir artış yaşandı. Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bireyin elde edildiği 2020 yılında istasyona toplam 68 adet yeni yavru birey katıldı. Yeni bireylerle birlikte istasyondaki kelaynak sayısı 285'e ulaştı. (Mevlüt Hasgül/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:22

Kaynak: İHA

Son Dakika

Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır

Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı

Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı

Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı

Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi

Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur

Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta

Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha

CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu

7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var