"Sayıların Efendisi" dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

"Sayıların Efendisi" dünya şampiyonu oldu

"Sayıların Efendisi" dünya şampiyonu oldu Matematik öğretmeni, tasarladığı oyunla dünya şampiyonluğunu elde etti Bursalı matematik öğretmeni, kendi tasarladığı matematik oyunuyla katıldığı yarışmada, büyük bütçelerle hazırlanan oyunları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

"Sayıların Efendisi" dünya şampiyonu oldu

Matematik öğretmeni, tasarladığı oyunla dünya şampiyonluğunu elde etti

BURSA - Bursalı matematik öğretmeni, kendi tasarladığı matematik oyunuyla katıldığı yarışmada, büyük bütçelerle hazırlanan oyunları geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Matematik öğretmeni Bilgen Demirtaş, matematik oyunu tasarladı. Demirtaş, tasarladığı oyunuyla ilk başta Türkiye'de düzenlenen Türkiye Bilişim Vakfı KOD Ödülleri yarışmasında birinciliği ve Yıldz Teknik Üniversitesi Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Yarışmasında başarı ödülü elde etti. Daha sonra Güney Danimarka Üniversitesi'nce tertip edilen Uluslararası Eğitsel Oyunlar Yarışmasında ilk gün kendi kategorisinde, ikinci gün bütün kategorilerde birinci oldu. Kendi kategorisinde Avrupa Birliği Fonu destekli rakiplerini ekledikten sonra dünya finaline kaldı. Bilgen Demirtaş, finalde dünyanın farklı ülkelerinden büyük bütçe destekli oyunları geride bırakarak 'Sayıların Efendisi' oyunuyla dünya şampiyonu oldu.

Destek almadan kendi imkanlarıyla tasarladığı oyunuyla yarışmaya katılıp dünya şampiyonu olan Demirtaş'ın rakipleri ise, AB destekli ve maliyetleri 20 bin avroyu bulan oyunlardı. Tasarladığı oyunuyla dünya şampiyonu olan matematik öğretmeni, bundan sonra oyunu profesyonel anlayışla ele alıp, kutu oyunu ya da dijital formatlarıyla üretmeyi düşünüyor.

Tasarladığı oyunla dünya şampiyonu olduğunu ifade eden Bilgen Demirtaş, "Ben özel okullarda matematik öğretmenliği yaptım. Lise ve orta okul guruplarıyla çalıştım. Orta okul gurubuyla çalıştıktan sonra orta okul çocuklarının çok fazla oyuna ihtiyacı olduğunu ve yurt dışında bunun çok fazla kullanıldığını fark ettim. Kendi derslerimde hazırladığım basit materyalleri kutu oyununa dönüştürdüm. Tasarladığım oyunla Türkiye'de katıldığım yarışmalarda birincilik elde ettim. Sonra Sayıların Efendisi oyunumun içeriğini İngilizceye çevirip Damirka'da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldım. Bu zamana kadar hiçbir Türk'ün finalist olmadığı yarışmaya eğitsel oyun alanında kendi imkanlarımla katılarak dünya şampiyonu oldum. Bu zamana kadar herhangi bir Türk'ün birinci olmadığı yarışmada birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Sayıların Efendisi dünya şampiyonu oldu

Türkiye, oyunlar, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sayıların Efendisi' dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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