Sayılarla biatlon
1 saat önce
0: Biatletler atışlarda nabızlarını bir süreliğine tamamen durdurabilmektedir.
0: Biatletler atışlarda nabızlarını bir süreliğine tamamen durdurabilmektedir.
1: Bireysel disiplinde biatletler yaptıkları her ıska için 1 dakika zaman kaybederler.
3: Takım bayrak yarışlarında her atış turu için biatletlerin 3 yedek mermisi bulunur.
5: Biatletler her atış turunda 5 hedef vurmaya çalışırlar.
7: Aktif kadın biatletler içerisinde dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası olan isim 7 altın madalyası bulunan Alman sporcu Laura Dahlmeier.
11: Aktif sporcular içerisinde biatlon dünya şampiyonalarında en çok altın madalyası bulunan isim elde ettiği 11 altın madalyayla Martin Fourcade.
12: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan kadın sporcu, kariyerini genç yaşta noktalamasına rağmen 12 altın madalyası bulunan Alman biatlet Magdalena Neuner.
Magdalena NeuerImago
13: Aktif kadın sporcular içerisinde dünya şampiyonalarında en çok madalya kazanan isim 13 madalyası olan Alman biatlet Laura Dahlmeier.
19: Dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalyası bulunan kadın sporcu kazandığı 19 madalyayla Alman biatlet Uschi Disl.
20: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok altın madalyası bulunan sporcu toplamda elde ettiği 20 altın madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.
25: Aktif sporcular içerisinde en çok dünya şampiyonası madalyası olan isim elde ettiği 25 madalyayla Martin Fourcade.
45: Biatlon dünya şampiyonalarında en çok madalyası olan sporcu elde ettiği 45 madalyayla Ole Einar Bjoerndalen.
45: Biatletler yerdeki atışlarda çapı 45 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.
50: Östersund bu yıl 50. dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak.
50: Biatletler atışlarını 50 metrelik bir mesafeden yaparlar.
82: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en başarılı ülke elde ettiği 82 altın madalyayla Almanya.
115: Biatletler ayaktaki atışlarda çapı 115 mm olan hedefleri vurmaya çalışırlar.
150: Biatletler sprint, takip, toplu çıkış ve takım bayrak yarışlarında açıkta kalan her bir hedef için 150 metrelik ceza turu atarlar.
191: Biatlon dünya şampiyonaları tarihinde en çok madalya kazanan ülke, toplamda elde ettiği 191 madalyayla Almanya.
Daniels Süha ÖZKAYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:20
Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar
Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı
Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık