Sayılarla "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu" - Son Dakika
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Sayılarla "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu"

6 saat önce

Çocukların evlerinden katıldığı dijital koşuda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.

Sayılarla

Çocukların evlerinden katıldığı dijital koşuda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı. 715 minik adım; evlerinde salonlarında, koridorlarda, balkonlarda kurulan parkurlarla 100 metre koşarak 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıdı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü özel bir organizasyonla kutlamak için harekete geçen Eker, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 715 çocuğun katılımıyla online koşu gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın da verdiği desteklerle hayata geçen 23 Nisan 100. Yıl Koşusu, başarılı bir organizasyonla milyonlar tarafından takip edildi. 23 Nisan 100. Yıl Koşusu projesinde, sosyal medyada yaklaşık 1.5 milyon, medyada ise 4.8 milyon erişim rakamlarına ulaşıldı.


Dünyanın farklı yerlerinden, her yaştan yüzlerce çocuk katıldı


"Eker 23 Nisan 100. Yıl Koşusu", bu özel bayramın doğasına uygun olarak tam anlamıyla uluslararası bir etkinliğe dönüştü. Çocukların evlerinden katıldığı Türkiye'nin ilk dijital koşusunda, Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.


Etkinlikle dikkat çeken bir diğer detay ise kız ve erkek çocukların koşuya eşit oranda katılım göstermesi oldu. Katılımcıların yüzde 51'ini kız, yüzde 49'unu da erkek çocuklar oluşturdu. Organizasyon sosyal medyada da çocuklar ve ebeveynler tarafından olumlu yorumlar aldı.


Türkiye Atletizm Federasyonu, Adım Adım ve TEGV'nin de katkılarıyla destek verdiği "Eker 23. Nisan 100. Yıl Koşusu"na dair dikkat çeken sayılar ise şu şekilde:


Türkiye dahil 14 ülkeden 65 şehirden 715 çocuk yer aldı.


Türkiye'den 52, yurt dışından 13, toplam 65 şehirden katılım oldu.


Türkiye'deki 52 şehirden 696, yurt dışındaki 13 şehirden 19 çocuk katıldı.


715 çocuk arasından, kayıt yaptıran ilk 100 çocuk, canlı yayına katıldı.


Katılımcıların 368'ini kız çocuklar (yüzde 51), 347'sini ise (yüzde 49) erkek çocuklar oluşturdu.


Ortalama katılım yaşı 8 oldu. - İSTANBUL

23 Nisan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:29 Kaynak: İHA

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