Sayılarla Le Mans 24 Saat

10 – Le Mans
24 Saat’in uzunluğu nedeniyle, birinci ile ikinci arasında tur farkı olması oldukça doğal. Bugüne kadar koşulan 86 yarışta sadece 10 kez ilk iki araç yarışı aynı tur içinde bitirdi. Bu durum en son 2011’de görüldü. Marcel Fassler, André Lotterer ve Benoit Tréluyer’den oluşan Audi
Sport Team Joest ile Sebastien Bourdais, Simon Pagenaud ve Pedro Lamy’den oluşan Team Peugeot
Total, 355 tur attı. Alman ekibi 13,8 saniye farkla yarışı kazandı.
16 – Amerikalı Matt McMurry, 2014’te Tom Kimber-Smith ve Chris Dyson ile birlikte LMP2 sınıfını 11’inci, genel klasmanı ise 25’inci sırada tamamlarken 16 yaş 202 günle Le Mans tarihinde yarışan en genç isim unvanını elde etti.
19 – Bu yıl 87’ncisi düzenlenecek Le Mans 24 Saat yarışını bugüne dek 25 farklı üretici kazandı. Porsche
, ilki 1970’te olmak üzere toplam 19 galibiyetle bu alanda zirvede yer alıyor. 1981-1987 arasında aldığı yedi galibiyetle üst üste Le Mans kazanma listesinde de Alman üreticinin liderliği bulunuyor.
20 – 1966 Le Mans’da ilk iki sırayı alan Shelby American araçları arasında sadece 20 metrelik bir fark vardı. Bruce McLaren/ Chris Amon ikilisi, Ken Miles/ Danny Hulme ikilisini geride bırakıp Le Mans’da zafere uzanırken aradaki fark “Le Mans tarihinin en yakın finişi” olarak tarihte yerini aldı.
24 – İngiliz sürücü Eddie Hall, 1950’deki yarışı tek başına tamamladı. Bentley
ile yarışan Hall, 24 saatte 236 tur attı ve yarışı sekizinci sırada tamamladı.
29 – Japon
Yojiro Terada, 1974-2008 arası 29 kez katıldığı Le Mans’da dört kez sınıf galibiyeti elde etse de genel klasman zaferi yaşayamadı.
61 – Bu yılki Le Mans 24 Saat yarışında yarışacak araç sayısı. 61 araç, Le Mans tarihinin en kalabalık yarışı anlamına geliyor.
68 – Güney
Afrikalı Jack Gerber 2013 Le Mans’da Matt Griffin ve Marco Cioci ile birlikte GTE Amatör sınıfında üçüncü sırayı aldı. Gerber, 68 yaş 111 gün ile Le Mans 24 Saat’te yarışan en yaşlı sürücü unvanını elde etti.
84 – Motor sporları tarihinin en büyük faciası 1955 Le Mans 24 Saat yarışında yaşandı. Pierre Levegh’in kazası sonucu sürücüyle birlikte 83 seyirci yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Mercedes-Benz 1989’a kadar motor sporlarında yer almadı. Birçok ülkede motor sporları geçici olarak yasaklanırken İsviçre’de günümüzde hâlâ sınırlamalar bulunuyor.
407 – Roger Dorchy’nin WM P88-Peugeot aracıyla 1988’de Mulsanne Düzlüğü’nde kilometre cinsinden ulaştığı sürat. Ancak bu rekor, yarışta başarıyı getirmedi. Roger Dorchy, Claude Haldi ve Jean-Daniel Raulet’den oluşan WM Secateva takımı yarışa 59 turun ardından veda etti.
Hazırlayan: Anıl Baran DOĞAN