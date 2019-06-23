Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı...
17 dakika önce
Sayın abonelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30'da başlayacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Sayın abonelerimiz, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışı saat 19.30'da başlayacaktır.
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