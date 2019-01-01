Son Dakika Haberleri: Sayın Abonelerimiz, Yeni Yılınızı Sağlık, Mutluluk ve Başarı Dileklerimizle Kutlarız. Saygılarımızla

Sayın Abonelerimiz, Yeni Yılınızı Sağlık, Mutluluk ve Başarı Dileklerimizle Kutlarız. Saygılarımızla

59 dakika önce

Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız. Saygılarımızla.

Sayın Abonelerimiz, Yeni Yılınızı Sağlık, Mutluluk ve Başarı Dileklerimizle Kutlarız. Saygılarımızla, System.String[]
Sayın abonelerimiz,
Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız.
Saygılarımızla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:02 Kaynak: AA

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