Sayın Abonelerimiz, Yeni Yılınızı Sağlık, Mutluluk ve Başarı Dileklerimizle Kutlarız. Saygılarımızla
59 dakika önce
Sayın abonelerimiz, Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız. Saygılarımızla.
Sayın abonelerimiz,
Yeni yılınızı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlarız.
Saygılarımızla
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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