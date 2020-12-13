Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır - Son Dakika

2020 yılının "dış", 'spor", "ekonomi-enerji-finans", "Türkiye" ve "parlamento" haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.

Derlemelerimizin konularına göre yayın akışı şöyle olacaktır:

-14 Aralık: Dış haberler

-15 Aralık: Spor haberleri

-16 Aralık: Ekonomi, enerji ve finans haberleri

-17 Aralık: Türkiye haberleri

-18 Aralık: Parlamento haberleri