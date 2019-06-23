Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı...
1 saat önce
Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.
Sayın abonelerimiz, YSK'nin yayın yasağını 19.15 itibarıyla kaldıracağını açıklamasından dolayı veri akışı saat 19.15'te başlayacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:10 Kaynak: AA
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