Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir...
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Sayın Abonelerimiz, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Sayın Abonelerimiz, Yüksek Seçim Kurulu
'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasakları, saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bu saatten sonraki seçime yönelik siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı olarak abonelerimize aktarılacaktır.
YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar, bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda, yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.
Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı
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