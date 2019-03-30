Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulunun (Ysk) Kararı Uyarınca Seçimlere Yönelik Yayın Yasakları...
19 dakika önce
Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.
Sayın Abonelerimiz,
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bundan sonraki seçime yönelik siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşan sonuçlar, sadece bilgilendirme amaçlı olarak abonelerimize aktarılacaktır.
YSK'nin, seçim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik yayın yasağını kaldırma saatine kadar bu veriler kamuya açık hiçbir yayında kullanılamaz. Aksi durumlarda yasal sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır.
Saygılarımızla. Anadolu Ajansı
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:09 Kaynak: AA
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