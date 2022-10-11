Sayın Abonelerimize Önemli Not Açıklaması - Son Dakika
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Sayın Abonelerimize Önemli Not Açıklaması

11.10.2022 12:06
Sayın Abonelerimize Önemli Not Açıklaması

Veri merkezindeki backbone tier bağlantılarındaki bir teknik sorun nedeniyle video işleme servisimiz işlevsiz hale geldi ve sunucumuzun güvenlik protokolleri gereği haberlerin geçilmesinde bir süre erişim kesintisi yaşandı. Bu teknik nedenlerden dolayı ANKA’nın abonelerine haber servisi aksadı. Sorun 11.30 itibariyle giderildi ve haber yayınımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Teknik aksamanın tekrarlanmaması için gerekli önlemler de alınmaktadır.  Zorunlu olarak haber akışının kesilmesi dolayısıyla abonelerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.  Saygılarımızla… ANKA HABER AJANSI

SAYIN ABONELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

Veri merkezindeki backbone tier bağlantılarındaki bir teknik sorun nedeniyle video işleme servisimiz işlevsiz hale geldi ve sunucumuzun güvenlik protokolleri gereği haberlerin geçilmesinde bir süre erişim kesintisi yaşandı.

Bu teknik nedenlerden dolayı ANKA'nın abonelerine haber servisi aksadı. Sorun 11.30 itibariyle giderildi ve haber yayınımız kesintisiz olarak devam etmektedir.

Teknik aksamanın tekrarlanmaması için gerekli önlemler de alınmaktadır.

Zorunlu olarak haber akışının kesilmesi dolayısıyla abonelerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla…

ANKA HABER AJANSI

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayın Abonelerimize Önemli Not Açıklaması - Son Dakika

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