Sayın Bakanımızın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (Gdaü) Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılımı, 17 Haziran 2021 - Son Dakika

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı 17 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da ülkemizin ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sayın Bakanımız, 23 yıl önce, Güneydoğu Avrupa İşbirliği (GDAÜ) Sürecinin Dönem Başkanlığını ilk kez üstlendiğimizde de Antalya'da bir Zirve düzenlediğimizi ve GDAÜ'nün temel belgesi olan İyi Komşuluk İlişkileri Şartı'nın da yine ilk kez Antalya Zirvesi'nde ele alındığını ifade etti.

Sayın Bakanımız, üçüncü kez üstlendiğimiz Dönem Başkanlığımızın sonuna geldiğimizi, bu dönemde 40'dan fazla etkinlik düzenlediğimizi, ilk kez düzenlenen Diaspora ve Gençlik Forumları önemli etkinliklerimiz arasında olduğunu, ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı alanlarda toplantılar gerçekleştirdiğimizi ve insan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukuku gibi konularda çalıştaylar düzenlediğimizi belirtti. Ayrıca, afetlere hazırlık, örgütlü suçlarla mücadele, kültürel mirasın korunması, enerji verimliliği, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda da faaliyetler gerçekleştirdiğimizi kaydetti.

Sayın Bakanımız, Dönem Başkanlığımız sırasında, 2030 Strateji Belgesi'nin hazırlanmasının önemli bir adım teşkil ettiğini ve böylece örgütün önümüzdeki on yıl boyunca atacağı adımları belirleyen strateji belgesinin Dönem Başkanlığımız sırasında hazırlanmış olduğunu vurguladı.

Sayın Bakanımız son olarak, GDAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesinin ortak amacımız olduğunu ve AB'nin ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebileceği hususlarının altını çizdi.