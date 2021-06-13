Sayın Bakanımızın Libya'yı Ziyareti, 12 Haziran 2021 - Son Dakika

Sayın Bakanımız 12 Haziran 2021 tarihinde Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile birlikte Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız Trablus'ta Libyalı mevkidaşı Necla Manguş'la görüştü ve işbirliğimizin her alanda güçlenerek süreceğini ve kendisiyle 18 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumu'nda tekrar biraraya geleceklerini kaydetti.

Bilahare, Sayın Bakanımız Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeyba ile görüştü.

Sayın Bakanımız II. Berlin Konferansı öncesi MBH'ye desteğimizi vurguladı ve güvenli, istikrarlı ve müreffeh Libya için işbirliğimizin süreceğini ifade etti.

Sayın Bakanımız daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Üyeleri Abdullah Hüseyin el-Lafi ile Musa el-Koni'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi, ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi vurguladı ve Libya'ya her alanda desteğimizi arttıracağımızı belirtti.

Son olarak, Sayın Bakanımız Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yle biraraya geldi ve Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizin altını çizdi.