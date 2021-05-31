Sayın Bakanımızın Yunanistan'ı Ziyareti, 30-31 Mayıs 2021 - Son Dakika

Sayın Bakanımız, Batı Trakya'daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Sayın Bakanımız, Batı Trakya'da ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştü. Sayın Bakanımız, Müftülerimizin çalışmalarının, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Bilahare, Sayın Bakanımız Batı Trakya'daki iki Türk Azınlık lisesinden biri olan Celal Bayar Lisesi'ni ziyaret etti. Sayın Bakanımız, soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerinin ve her yaşta ana dillerinde eğitim almalarının önemli olduğunu ve bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimizin süreceğini ifade etti.

Sonrasında Sayın Bakanımız, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Sayın Bakanımız, haklarını arama mücadelelerinde her daim ve kararlılıkla Türk Azınlığın yanında olduğumuzu vurguladı ve güçlü desteğimizin altını bir kez daha çizdi.

Aynı günün devamında, Sayın Bakanımız Türk Azınlığının hakları için son nefesine kadar mücadele etmiş dava adamı merhum Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret etti ve Sadık Ahmet'in davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza selamlarımızı iletti.