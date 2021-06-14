Sayın Kaymakamımız Ekrem İnci Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Bir Kutlama Mesajı Yayınladı. - Son Dakika

Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için zaman mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden cansiperane bir şekilde görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Köklü bir tarihe sahip olan ve yaklaşık iki asırdır gösterdiği bu üstün çaba ve özveriyle Milletimizin derin sevgi ve güvenine mazhar olan, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla böyle onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde bizler toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşamaktayız. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını; hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş Yıldönümünü bir kez daha kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. "