Valimiz Sayın Mehmet Makas, dün öğlen saatlerinde sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yakup Yolci'nin cenaze namazına katıldı. Merkeze bağlı Akyazı Saray Camii'nde ilkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yakup Yolci aile mezarlığına defnedildi. Valimiz Sayın Mehmet Makas merhuma Allah'tan rahmet babası Fatih Yolci ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Sayın Valimiz, 15 Yaşındaki Yakup Yolci'yi Son Yolculuğuna Uğurladı - Son Dakika