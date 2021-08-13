Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi

Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi

13.08.2021 20:31

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal hasadı programına katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılara hayırlı olsun diyerek bereketli bir bal hasadı sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bal hasadı programına katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılara hayırlı olsun diyerek bereketli bir bal hasadı sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu. Düzenlenen bal hasadı törenine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Arıcılar Birliği Başkanı Rahmi Özendi, resmi kurum amirleri ve birlik üyeleri katıldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas, arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ve ülkemizin en kaliteli ballarının üretildiği Erzincan'da 99 bin 878 adet arılı kovan varlığı bulunduğunu ifade ederek; "Erzincan, zengin bitki örtüsü ve endemik bitki türleriyle öne çıkmakta ve arıcılık sektörü için son derece uygun bir bölgedir. 2020 yılında 1697 ton balın üretildiği Erzincan'da, her zaman arıcılarımızın yanında olduk. Bundan sonra da her zaman arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Arı Yetiştiricileri Birliği, Bekir Yıldız, Bekir Aksun, Erzincan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:50 UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
21:45 Verilen ceza belli oldu! UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
21:36 Artvin'de Sahra Geçidi'nde Dolu Yağışı
21:31 Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü
21:21 Canlı yayında Sarıgül'e zor soru: Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz, Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?
21:17 Canlı yayında Sarıgül'e zor soru: Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz, Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?
21:11 Bakan Hakan Fidan'ın İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu
21:07 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:07 562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı
21:05 LGS'de 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 21:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sayın Valimiz, Erzincan'da Sezonun İlk Bal Hasadını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement