Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı. - Son Dakika
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı.

03.12.2021 00:07
Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlamıştır.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlamıştır. Sayın Valimiz, mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

"Engelli insanların topluma kazandırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, yaşadıkları topluluklarda sorunlarının toplumsal olarak farkına varılabilmesi için, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihi 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilmiş olup, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir şuur oluşturmuştur.

Kadim devletimiz, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını refah içinde sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katılabilmeleri, toplumda daha fazla yer alabilmeleri, eğitim haklarını kullanabilmeleri için çok önemli projeler ve adımlar atmıştır. Bu projeler sonucunda engelli vatandaşlarımız sanattan spora, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kendilerini ispatlamış, ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarıya imza atmışlardır.

Engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerinden dolayı, millet olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Nitekim Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan engelli sporcularımız tüm milletimizi sevince boğmuştur.

İlimiz genelinde de engelli vatandaşlarımıza temel hizmetlerin sunumunda ve kamu hizmetlerine erişmelerinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için devletimizin sunduğu imkanların yanında vatandaşlarımızın da onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu olmalarını sağlamak için gereken gayreti ve hassasiyeti göstereceklerine inanıyor, tüm engelli kardeşlerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı. - Son Dakika


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