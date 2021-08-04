Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Kafilesini Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinliklerine Uğurladı - Son Dakika

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Kafilesini Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinliklerine Uğurladı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Kafilesini Hacı Bektaş Veli\'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinliklerine Uğurladı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden 35 kişilik kafileyi akşam saatlerinde uğurladı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden 35 kişilik kafileyi akşam saatlerinde uğurladı. UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle 3-4 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı anma etkinliklerine katılmak üzere ilimizden 35 kişilik kafile akşam saatlerinde yola çıktı. Cemevi başkanları ve Alevi dedelerinden oluşan kafileyi Erzincan Valiliği önünden uğurlayan Sayın Valimiz, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden kafileye hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Hacı Bektaş Veli, Erzincan, Nevşehir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Kafilesini Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinliklerine Uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Kafilesini Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı Anma Etkinliklerine Uğurladı - Son Dakika
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