Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021) - Son Dakika
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021)

11.12.2021 00:09
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021)

İlk olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ve Erzincan Meteoroloji Müdürü Yusuf Ziya Dağ, daha sonra Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürü Engin Özcan ve Vakıfbank Erzincan Şube Müdürü Figen Evrensel, ardından Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Karakuş,...

İlk olarak Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı ve Erzincan Meteoroloji Müdürü Yusuf Ziya Dağ, daha sonra Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürü Engin Özcan ve Vakıfbank Erzincan Şube Müdürü Figen Evrensel, ardından Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Karakuş, son olarak Eğitimci Yazar İhsan Ünlü Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

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Vakıflar Bankası, Hüseyin Arabacı, Meteoroloji, Erzincan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (10.12.2021) - Son Dakika
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