Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti. (14.12.2021) - Son Dakika

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilk olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzincan Şube Başkanı Ertan Buyruk ve beraberinde iş insanı Ahmet Zeki Torun, ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ersin Gürsoy ve Tıp Fakültesi Öğrenci Birliği Başkanı Mahmut Kibar ve yönetimi, daha sonra Vakıf Katılım Bankası Erzincan Şube Müdürü Nurettin Onay, son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Baş Müdürü Necati Temir ve Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Temsilcisi Ali Şimşek, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.