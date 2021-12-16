Sayın Valimiz Mehmet Makas, Refahiye İlçesinden Gelen Misafirlerini Kabul Etti - Son Dakika
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Refahiye İlçesinden Gelen Misafirlerini Kabul Etti

16.12.2021 00:14

Refahiye ilçesi Çamlımülk Köyü Muhtarı Hasan Özmen, Söğütlü Köyü Muhtarı Hasan Tohumcu, Gölköy Muhtarı Haydar Suludere, Çukurçimen Köyü Muhtarı Alibey Şahin, Tepe Köy Muhtarı Halil Tarakçı ve Refahiye ilçesi Gazipınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kasım Güzel, Sayın Valimiz...

Refahiye ilçesi Çamlımülk Köyü Muhtarı Hasan Özmen, Söğütlü Köyü Muhtarı Hasan Tohumcu, Gölköy Muhtarı Haydar Suludere, Çukurçimen Köyü Muhtarı Alibey Şahin, Tepe Köy Muhtarı Halil Tarakçı ve Refahiye ilçesi Gazipınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kasım Güzel, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre
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Hasan Özmen, Kasım, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sayın Valimiz Mehmet Makas, Refahiye İlçesinden Gelen Misafirlerini Kabul Etti - Son Dakika


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