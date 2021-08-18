Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı - Son Dakika
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı

18.08.2021 08:33

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Muharrem Ayı Dolayısıyla Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Muharrem Ayı Dolayısıyla Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı. Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ında katıldığı iftar yemeğinde dualar edilmesinin ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Sayın Valimiz; "Anadolu toprağında insanımız Yunus Emrelerle, Hacı Bektaş-ı Velilerle, Mevlanalarla, Alperenleriyle hep hoşgörüye hizmet etmiş, birliğe ve beraberliğe hizmet etmiştir. Bizim birbirimizi sevmekten başka çıkar yolumuz yok. Bugüne kadar bir ve beraber yürümüşüz. Aynı atadan, aynı topraktan geliyoruz. Alevi'si ile Sünni'si ile Laz'ı ile Kürdü ile Çerkez'i ile Türk'ü ile bir ve beraberiz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, bu nedenle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" diye konuştu. Dualar edilmesinin ardından yapılan ikramlar yenildi. Sayın Valimiz ve beraberindekiler daha sonra cemevini gezerek, Cemevi Dedesi Rıza Aydın'dan bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sayın Valimiz Mehmet Makas, Ulalar Cemevi'nde Düzenlenen İftar Yemeğine Katıldı - Son Dakika
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