Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti

Gerçekleşen ziyaretler kapsamında; ilk olarak Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz, daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Erzincan İl Başkanı Tolga Altınoluk ve İl Yöneticileri, ardından Erzincan Muhtarlar Derneği Başkanı Kurtuluş Kılıç ve Karatuş Köyü Muhtarı Mustafa Gülaçtı, akabinde Erzincanlı Esnaf Metin Yurt, daha sonra Erzincan Belediyesi Personeli Murat Kara, ardından Ergan AVM Müdürü Ahmet Tayyip Kalbur, son olarak Erzincan'ın doğal ürünlerinin imalatını yapan Ar-Yıldız Gıda İşletmesini Temsilen İsmail Yıldız, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.