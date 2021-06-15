Sayın Valimiz, Songül Öğretmen'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

Valimiz Sayın Mehmet Makas, geçtiğimiz gün Erzincan'da attan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erzincan'ın İliç İlçesi Leventpınar Köyü'nde gerçekleşen taziye ziyaretine; İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da eşlik etti. Acılı aile ile görüşerek taziyelerini ileten Valimiz Sayın Mehmet Makas, başsağlığı ve sabır diledi. Genç öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut olmuştu.