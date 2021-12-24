Sayın Valimiz, Tadilat ve Çevre Düzenlemesi Tamamlanan Cem Evlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Valiliğimiz Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığınca tadilat ve çevre düzenlemesi yapılan ilimiz merkeze bağlı köylerdeki Cem Evlerini gezerek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve Merkez İlçe Köyler Birliği Müdürü Ufuk Akpınar'ın da eşlik ettiği ziyarette; ilk olarak Ganiefendi Çiftliği Köyü Cem Evi'ne giden Sayın Valimiz, burada yapılan çalışmaları inceleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından sırasıyla; Yalınca Köyü Cem Evi'ne, Gümüştarla Köyü Cem Evi'ne, Heybeli Köyü Cem Evi'ne, Hacı Ali Palagası Köyü'nde bulunan Seyyit Hüseyin Turan Cem Evi'ne ve son olarak Yeşilçat Köyü Cem Evi'ne giden Sayın Valimiz Mehmet Makas, buralarda köy muhtarları ve Cem Evi Dedeleri ile görüşerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda; Erzincan Valiliği Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığınca, altı köyün Cem Evi ve Kültür Merkezlerinin tadilat ve çevre düzenlemesi işlerinin yapıldığını söyleyen Sayın Valimiz Mehmet Makas, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cem Evi ziyaretlerinde köy sakinleri ile de görüşen Sayın Valimiz, köylülerimizin talep ve isteklerini dinledi.