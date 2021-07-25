Sayın Valimiz Taziye Ziyaretinde Bulundu

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır ve Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle ile birlikte Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Hüseyin Başgöze için Kemah Yücebelen Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde taziye ziyaretinde bulundu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Başgöze'nin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Sayın Valimiz, aileye taziyelerini iletti.