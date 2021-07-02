Sayın Valimiz Tügva'nın Genel Kuruluna Katıldı - Son Dakika

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Erzincan Temsilciliği'nin 3'ncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Müftülük toplantı salonunda, gerçekleşen genel kurula Sayın Valimizin yanı sıra, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Evlek katıldı.
Sayın Valimiz, genel kurul sonucunun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre
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