Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular. - Son Dakika

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında ilk olarak Şehit Akın Taş'ın ailesini ziyaret ettiler. İnönü Mahallesi'nde ikamet eden şehit babası Ekrem Taş ve aile bireyleri ile görüşen Sayın Valimiz ve eşi Hanımefendi, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.

Ezan dinmesin, bayrak inmesin ve vatan bölünmesin diye canlarını seve seve feda eden; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimiz her zaman milletimizin gönlünde yaşadı ve ilelebet de yaşamaya devam edecektir diyen Sayın Valimiz, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Çukurkuyu Mahallesi'nde ikamet eden Arsan ailesini ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Arslan ailesi ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve sorunlarını dinlediler.