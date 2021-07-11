Sayın Valimiz, Yapımı Devam Eden Yatırımları Yerinde İnceledi - Son Dakika

Sayın Valimiz, Yapımı Devam Eden Yatırımları Yerinde İnceledi
11.07.2021 21:07
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte ilimiz merkezinde devam eden bazı yatırımları yerinde incelediler.
Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte ilimiz merkezinde devam eden bazı yatırımları yerinde incelediler. İlk olarak Vasgirt Deresi (Işıkpınar Deresi) rehabilitasyonu proje alanını gezen Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindekiler daha sonra Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm çalışmalarını, ardından Erzincan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda devam eden güçlendirme, genel onarım ve çatının değiştirilmesi işini inceleyerek İl Müdürü Burak Mumcu ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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