Sayın Valimizden Bayram Ziyaretleri

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki ilgili kurum müdürleri, bir dizi bayram ziyaretlerinde bulundular. Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki protokol, ilk olarak 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni ardından il emniyet müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ve özel harekat şube müdürlüğünü ziyaret ederek Kurban Bayramlarını tebrik ettiler. Daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla birlikte Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, ve gönüllü köy koruyucusu Şehit Hacı Kurban Akpınar'ın ailelerini ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ailelerin bayramlarını tebrik ederek, şehitler için dua ettiler. Akyazı Polis Uygulama noktasına giden Sayın Valimiz, burada görevi başındaki güvenlik güçleri ile bayramlaşarak, uygulama noktasına giren araç sürücüleri ile de görüşerek hayırlı yolculuklar dileyip bayramlarını kutladı. İl jandarma Komutanlığını, 112 çağrı merkezini ve Erzincan Belediyesi İtfaiye müdürlüğünü ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları görevi başındaki personellerin bayramlarını kutladı. Son olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Sayın Valimiz ve beraberindekiler burada hasta ziyaretinde bulunarak, hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik ettiler.