Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Sefa Tapanoğlu ve parti teşkilatı Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a ziyarette bulunarak bir süre görüştüler. Son olarak Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.