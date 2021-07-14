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Sayın Valimizin "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajları - Son Dakika

Sayın Valimizin "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajları

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:07
Sayın Valimizin

Aziz Milletimiz, asırlardır bağımsızlığına ve hürriyetine kast etme emelleri taşıyan sömürgeci güçler ile onların işbirlikçilerinin kurduğu şer ittifakının her türlü oyununa karşı verdiği ölüm kalım mücadelesinde her daim muvaffakiyetle ve alnının yüz akıyla çıkmış büyük bir millettir.

Aziz Milletimiz, asırlardır bağımsızlığına ve hürriyetine kast etme emelleri taşıyan sömürgeci güçler ile onların işbirlikçilerinin kurduğu şer ittifakının her türlü oyununa karşı verdiği ölüm kalım mücadelesinde her daim muvaffakiyetle ve alnının yüz akıyla çıkmış büyük bir millettir. Bu ruh Malazgirt Meydan Savaşı'nda Alparslan ve ordusunu, İstanbul'un Fethi'nde Fatih Sultan Mehmet Han ve yeniçerilerini, Çanakkale Savaşı ve İstiklal Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerini zafere taşıyan şehadet ve gaza ruhudur.

Namık Kemal'in "Amalimiz efkarımız ikbal-i Vatandır. " sözlerinde ifade edilen anlayış Milletimizin geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı açık ve örtülü iç ve dış müdahalelere cansiperane bir anlayışla mücadelesini sürdürmüş, her türlü imkansızlığı imanla yenmeyi başarmıştır.

Yıllardır etnik köken üzerinden bölücü terör örgütünü kullanarak fitne ateşini yakan, milletimizin birlik ve beraberliğini zaafiyete uğratarak yok etmek isteyen uluslararası güçlere ve onun piyonlarına karşı, polisimizin, jandarmamızın, askerimizin ve milletimizin verdiği kahramanca mücadele, bu şer amaçlara ulaşılmasına mani olmuştur.

Türkiye Cumhuriyetinin müreffeh bir seviyeye yükselmesini, kendi bölgesinde en önemli güç odağı olup uluslararası platformda dünya siyasetini şekillendirecek kadar güçlenmesini, zalimlerin zulmünden kaçan mazlumların sığındığı emin bir yurt olmasını hazmedemeyen şer odakları, Müslüman Türk kimliğimizi yok etme hülyalarından bir an olsun vazgeçmemişler ve son olarak himayesine aldıkları FETÖ terör örgütü vasıtasıyla 15 Temmuz'da harekete geçirdikleri menfur senaryo ile Necip Türk Milletinin bağımsızlığına bir kez daha kast ederek her türlü güç ve desiseyle baş edemedikleri Milletimizi bu kez içeriden vurmayı planlamışlardır.

Batıni güruhunun günümüze yansıması olan FETÖ zihniyeti Yüce Devletimizi yoketmek için, bünyesine aldığı gençleri uydurdukları safsatalarla aldatarak, kendisine her koşulda itaat edecek birer Mankurt yapan, onları insan olmaktan uzaklaştırarak riyakarca davranmayı karakterleri haline getirmiş, dinimizin kutsal değerlerini önemsediği yalanıyla İslam'ın vazettiği en temel esasları ihlal etmiştir.

Halkın büyük teveccühüyle işbaşına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Devletin stratejik kurumlarını; MİT'i, Polisimizi, TRT'yi, TÜRKSAT'ı hedef alarak şer amaçlarına ulaşmayı planlamış olan bu işgal güçleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın çağrısına uyarak meydanlara akın eden alicenap Milletimizin çelik iradesi karşısında unutulmaz bir yenilgiye uğradı.

Kendi menfaatleri için başkalarına kul olma onursuzluğunu marifet bilen FETÖ terör örgütü ve onun himayecileri, karşılarına hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, tanklara, helikopterlere, uçaklara göğsünü siper ederek ölümü gözünde öldürmüş bir milletin çıkacağını hesaplamamışlardı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm Türkiyede olduğu gibi caddeleri, meydanları dolduran Malatya insanı vatanını işgal altına almaya niyetlenen hainlere karşı Devletine, Demokrasisine, İradesine ve bu iradeyi temsil eden Liderine sahip çıktı. Milletimizin üzerine bomba yağdırmak için kalkacak olan uçakların havalanmasına, vatandaşlarımızın üzerine ateş kusmak için yürütülen tanklara izin vermedi. Malatya, geceler boyu süren Demokrasi Nöbetlerinde, milli iradenin sesi ve direniş gücü oldu.

Türkiye'nin dört bir tarafında genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla verilen bu destansı mücadelede 251 kardeşimiz şehadet makamına, 2. 193 kardeşimiz gazilik mertebesine ulaştı. Bu kutlu Vatan için canını hiçe sayan halkımız taşıdığı imana yaraşır bir tevekkülle bu direnişteki azmin, sebatın, fedakarlığın simgesi haline geldi.

Malatya'nın şehit evlatları; Ahmet KOCABAY, Engin TİLBEÇ, Fuat BOZKURT, Ramazan SARIKAYA, Türkan TÜRKMEN TEKİN ve Zekeriya BİTMEZ çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız kahramanlık destanının yiğitleri oldular.

Yüce Türk Devleti, bu hain kalkışmaya katılan FETÖ terör örgütünün faillerine gerekli cezayı vermiş ve vermeye devam edecektir. Millete ihanetin hesabı sonuna kadar sorulacak, hesaptan kaçanlar da nereye giderlerse gitsinler er geç adaletin önüne çıkarılacaklardır. Bizi sırtımızdan hançerleyerek diz çöktürmek isteyen bu hainler, Türk Milleti'nin vicdanında ebediyen mahküm olmuşlardır. Hayatlarının sonuna kadar bu zillet onların peşini bırakmayacaktır.

Bugün aziz Şehitlerimize karşı en yüce görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza etmektir. Vatan, Millet, Bayrak, Din, Ezan, Namus, İzzet ve Şeref için, Türkiye'nin ve Türk Milletinin yücelmesi için, Atalarımızın ve Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı kutsal değerleri kaim mücadelemiz ile ilelebet koruyacağız.

Türk Vatanının ilelebet hürriyetini muhafaza için canlarını feda ederek Milletimizin kalbinde anıtlaşan aziz Şehitlerimize Cenab-ı Haktan rahmet, Ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyor, Şanlı Gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum.

Aydın BARUŞ

Malatya Valisi

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Türkiye, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sayın Valimizin '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Mesajları - Son Dakika


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