Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden

06.09.2022 19:56
Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden

Sayın Yazı işleri müdürlerine;'İzmir'de orman yangını' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazı işleri müdürlerine;

'İzmir'de orman yangını' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA

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Tolga TAHÇI/İZMİR, - İZMİR'in Bornova ilçesinde kovandaki araları uzaklaştırmak için tütsü yapan aracı orman yangınına neden oldu. 8 dakikada bölgeye gelerek ilk müdahalenin yapıldığı yangın, ekiplerin 2,5 saat süren çabasıyla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın tahrip olduğu yangını çıkarttığı belirlenen arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.Bugün saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman ve alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 dakika içeresinde gerçekleştirildi.  Ardından 7 helikopter, 2'si amfibi tipi 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri ile havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü.BİR EVİN ÇATISIYLA BAHÇESİNDEKİ ATV VE SALINCAK YANDIYerleşim bölgesine yakın noktada çıkan yangında bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Aynı evin bahçesindeki ATV tipi motosiklet ile salıncak da yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı ahırda bulunan toplam 50 büyük ve küçük baş hayvan ile tavuklar güvenli bölgeye taşındı.TÜTSÜ YAPAN ARICI ORMANI YAKTIYangına kovandaki petekleri çıkarmak için arıları uzaklaştırmak amacıyla tütsü yapan bir arıcının neden olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu arıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi.'EVİM YANMAK ÜZEREYDİ, ALEVLER ULAŞMADAN SÖNDÜRDÜK'Ellerinde kova ve hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Sevgi Özer ise "Evim yanmak üzereydi. Çok şükür, alevler ulaşmadan söndürdük. Daha önemlisi hayvanlarımız zarar görmedi. Yanan ağaçları soğutmaya çalışıyorum. Sabaha kadar ağaçları ve evimizi yangının tekrar alevlenme ihtimali üzerine korumaya çalışacağız" diye konuştu.

Yangının çıktığı bölgede evi bulunan Gökhan Özer, "Köyden traktörler geldi. Herkes yangınla ilgileniyor. Burada bir ahırımız var.  Ahırdaki hayvanlarımızın canlarını kurtardık. Bir evin sadece çatısı yandı. Onun dışında evlerde başka bir sıkıntı yok. En önemlisi can kaybı olmaması" dedi.


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Kaynak: DHA

İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı (2)- Yeniden - Son Dakika

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