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Sayıner, son röportajında "Sıramı bekliyorum" demişti - Son Dakika

Sayıner, son röportajında "Sıramı bekliyorum" demişti

28.06.2021 14:28

Sayıner, son röportajında "Sıramı bekliyorum" demişti Uğurtan Sayıner'in komşuları üzgün Bizimkiler dizisinin Cemil'i için tören düzenlenecek Sayıner'in cenazesi yarın defnedilecek Bizimkiler dizisinin efsaneleşmiş karakterlerinden Cemil tiplemesiyle tanınan 77 yaşındaki usta sanatçı...

Sayıner, son röportajında "Sıramı bekliyorum" demişti

Uğurtan Sayıner'in komşuları üzgün

Bizimkiler dizisinin Cemil'i için tören düzenlenecek

Sayıner'in cenazesi yarın defnedilecek

İZMİR - Bizimkiler dizisinin efsaneleşmiş karakterlerinden Cemil tiplemesiyle tanınan 77 yaşındaki usta sanatçı Uğurtan Sayıner, dün İzmir'de kaldığı evde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Birkaç ay önce taşındığı mahalledeki komşuları üzüntülerini dile getirirken, Sayıner'in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip defnedileceği ve öncesinde de Karşıyaka'da adına tören düzenleneceği öğrenildi. Sayıner son röportajında, "Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Jenerasyondan neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler'in Cemil'i 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka'da yaşadığı evde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü vefat etti. Acı haber üzerine sanat camiası ve usta sanatçının sevenleri, sosyal medya hesaplarından taziyelerini iletti. Sayıner'in oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı Karşıyaka ilçesi Donanmacı Sokak'taki mahalleliler de üzüntülerini dile getirdi. Sayıner'in sağlık sorunlarından dolayı evden dışarı fazla çıkmadığını belirten komşuları, sanatçının balkondan çıkarak ikonik repliği "Sevim koş" demesini çok istediklerini ancak Sayıner'in balkona dahi çıkamayacak kadar halsiz olduğunu söyledi. Sayıner'in cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği ve Karşıyaka'da bulunan Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosunda adına tören düzenleneceği ifade edildi. Öte yandan Sayıner'in son röportajında, "Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Jenerasyondan neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" dediği ortaya çıktı.

YouTube üzerinden yayınlanan skeçlerde rol alıyordu

Uğurtan Sayıner, geçen yıllarda adının verildiği Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde Şehmus Yığın, Osman Cavcı, Nermin Çiftçi, Sercan Sadi Ekinci, Turgay Çetinkaya ve Ayşe Yakşı ile "Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor" isimli kabareyi oynuyordu. Aynı zamanda Anadolu'nun en ücra yerlerine giderek tiyatro yapan usta sanatçı, geçen yıl ağustos ayında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesinde kaldırılmıştı. Taburcu edildikten sonra da belli aralıklarla hastaneye giden Sayıner, pandemi nedeniyle oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte YouTube üzerinden yayınlanan skeçlerde rol alıyordu.

"Çocukluğumuzdaki gibi balkona çıkıp 'Sevim koş' demesini isterdik"

Sayıner'in kaldığı apartmanın zemin katında berber dükkanı işleten Gökhan Han, "Uğurtan Bey, evden dışarı fazla çıkmazdı. Zaten birkaç ay önce buraya taşındı. Arada bir balkona çıkardı. Hastaneye giderken görüyorduk. Arkadaşları ile daha fazla görüşebilirdik. Vefat ettiği için üzülüyoruz. Türkiye, değerli bir sanatçısını kaybetti. Üzücü bir olay. O bizim nostaljik duygularımızı kabartırdı. Allah rahmet eylesin. Çocukluğumuzdaki gibi balkona çıkıp 'Sevim koş' demesini isterdik. Hatta 'Sevim koş, berber beni tıraş edecekmiş' diye balkondan söylemesini de istedik ancak sağlık sorunları nedeniyle balkona çıkamamıştı" dedi.

"Rahatsız olduğu için görüşemedik"

Aynı mahallede giyim mağazası işleten Baki Polat da, "Uğurtan Bey'i küçüklükten beri oynadığı dizilerden biliyoruz ama buraya taşındığından beri de kendisini tanıyoruz. Konuşmak istedik ama rahatsız olduğu için görüşemedik. Genelde uzaktan gördük. Hastaneye giderken denk geliyorduk. Sağlık sorunlarından dolayı balkondan dahi el sallayamadı maalesef. Böyle eski bir sanatçı ile konuşabilseydik çok mutlu olurduk. Bir el sallaması bile bizi mutlu edebilirdi" diye konuştu.

Son röportajında "Sıramı bekliyorum" demişti

Sayıner, 2018 yılında verdiği son röportajda Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezini kastederek, "Burası merkezimiz ama bütün Anadolu'yu dolaşan 'Uğurtan Sayıner Tiyatrosu' diye tiyatromuz var. Maalesef bizim burada olduğumuzdan kimsenin haberi yok. Haberleri olsa mutlaka kucaklaşacağız ama sanıyorum kimsenin haberi yok. Biz İzmir'deyiz ve hepinizi bekliyoruz" demişti. Sayıner ayrıca Cemil rolü için de, "Bu rol bana yapıştı. Anadolu'nun en ücra köşesinde de herkes tanıyor. Yaş önemli değil, gençler bile 'Hoş geldin Cemil Ağabey' diyor. Tanınmak beni mutlu ediyor. Bizimkiler dizisi bir ekip işi. Eğer Sevim rolünü oynayan kardeşim olmasaydı Cemil de olmazdı. Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Jenerasyondan neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum. Set ortamımız çok sıcaktı. Özellikle Ercan Yazgan ile dostluğum başkaydı. Ercan'ın bakışından ne demek istediğini anlıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Sayıner, son röportajında Sıramı bekliyorum demişti
Sayıner, son röportajında Sıramı bekliyorum demişti
Sayıner, son röportajında Sıramı bekliyorum demişti
Sayıner, son röportajında Sıramı bekliyorum demişti

Uğurtan Sayıner, Karşıyaka, İzmir, Vefat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sayıner, son röportajında 'Sıramı bekliyorum' demişti - Son Dakika


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