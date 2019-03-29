Son Dakika Haberleri: Şayir'den Final Mitingine Davet

Şayir'den Final Mitingine Davet

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, ilçede gerçekleştireceği son büyük mitingine tüm Dilovası halkını davet etti.

Şayir'den Final Mitingine Davet, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı ve AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı tarafından seçime saatler kala organize edilen ve "Yeniden Büyük Dilovası Mitingi" için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİNLERCE HEMŞEHRİSİYLE BULUŞACAK

30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 17:00'da Dilovası girişi, Saat Kulesi önünde yapılacak olan final mitingiyle çalışmalarını sonlandıracak olan Şayir, tüm Dilovası halkını yapılacak olan mitinge davet etti. Yeni Dilovası sloganı ile binlerce hemşehrisiyle buluşacak olan Şayir'in yarın ki mitingde son kez gövde gösterisi yaparak Dilovası halkından destek isteyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:40 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:50:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şayir'den Final Mitingine Davet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]