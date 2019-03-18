Şayir, Gençlerle Piknikte Buluştu

AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi tarafından organize edilen gençlik buluşması piknik şöleni Tavşancıl Yeşil Vadi'de yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleşti. Programa katılan Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayı hem gençlerle piknik yaparken diğer yandan da gençlerin coşkusuna katılarak çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekti.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUM

Çok sayıda gencin katıldığı piknikte gençlere her zaman güvendiğini belirten Şayir, "Dilovası gençlerimizle var olacaktır. Ben gençlerimize her alanda güveniyorum. Gençlerin abisi olarak geçmişte olduğum gibi gelecekte de hep onların bir abisi olarak sizlerin yanında olacağım. Sizlerden eğitime ve spora daha çok ağırlık vermenizi istiyorum. Eğitimli bir gençlikle Dilovası yarınlarına daha güzel bakacaktır" dedi.

YENİ BİR ZAFER YAŞAYACAĞIZ

Gençlerden destek isteyen Şayir, "İlçemizin ve ülkemizin kaderinin belirleneceği önemli bir seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinde bir abiniz olarak Dilovası Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir göreve talip oldum. İnşallah gençlerimizin de desteği ile 31 Mart akşamı yazacağımız yeni bir zaferle ilçemize hizmet etmeye çalışacağız.

İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Görev yapacağım süre boyunca gençlerimizin fikirlerini her zaman önemseyeceğim. İlçemize birlikte hizmetlerin gelmesi için çalışacağız. Kuracağımız gençlik meclisi ile her daim sizlerle birlikte fikir alışverişinde bulunacak ve öncelikli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bana güvenmenizi istiyorum. Dilovası'na iz bırakmaya geleceğim. Yapacağımız projelerle hep birlikte Dilovası'nın kaderini değiştireceğimize inanıyorum" dedi.