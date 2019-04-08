Şayir, Köseler'de Vatandaşlarla Buluştu
37 dakika önce
İlçenin tamamında toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istedi.
Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şayir, çalışmalarını Köseler Mahallesi'nde sürdürdü. Köseler Mahallesi'ne çıkarma yapan Şayir, meclis üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretleri yaparken akşam ise mahalle sakinleri ile gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Şayir yeni dönemde yapacakları projelerini anlatarak huzurlu ve yaşanabilir bir Dilovası için destek istedi.
AMACIMIZ HİZMET
Demokrasilerde siyasi partilerin vazgeçilmez olduğuna işaret eden Şayir, siyasi partilerin esas amacının memlekete hizmet etmek olduğuna dikkat çekti. Şayir, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine inanmış olan siyasi partilerimiz demokrasilerde bir araçtır. Asıl amaç vatandaşlara hizmet edebilmektir. Bizim de arkadaşlarımızla birlikte tek bir amacımız var o da yaşadığımız bu kente güzel eserler yaparak hizmet edebilmek" diye konuştu.
ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN
Konuşmasına devam eden Şayir, "Bizde halkımıza hizmet sevdası ile yola çıktık. İnşallah sizlerin desteği ile seçilirsek eğer ki önümüzde ki 5 yılda sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız. Güçlü hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte sizlere taahhüt ettiğimiz tüm projeleri yerine getirmek için çalışacağız. Şunu çok iyi bilmelisiniz ki Dilovası Belediyesi bütçesi ile ilçemizin hizmet alması gerçekten çok zor. Onun için her zaman diyoruz ki 'üçlü olsun güçlü olsun' dedi.
DAHA UYUMLU OLACAK
Her oyun çok önemli olduğunu da belirten Şayir, "Bizlerin güzel hizmetler yapabilmesi için, belediye meclisinde de arkadaşlarımızın fazla olması gerekiyor. Bizi ne kadar desteklerseniz, belediye meclisinde de çok daha fazla arkadaşımız yanımızda yer alır. Bu da bizim daha fazla güçlü olmamız anlamına gelir. Ne kadar çok arkadaşımız belediye meclisinde bizim yanımızda olursa, Dilovamıza yapacağımız hizmetleri daha hızlı ve daha uyumlu bir şekilde yaparız. Onun için bize vereceğiniz her destek bizim için gerçekten çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:40 Kaynak: Bültenler
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