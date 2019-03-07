Şayir, "Modern Kapalı Pazarlar Kazandıracağız"

Şayir, "Seçimden hemen sonra modern bir kapalı semt pazarı için harekete geçeceğiz" dedi

Seçim çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, önceki gün ilçede kurulu bulunan çarşamba pazarı esnafını ziyaret ederek hem pazarcı esnafını hem de pazarda alış veriş yapan vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Şayir'e AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Ahmet Sönmez, İlçe yöneticileri ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut eşlik etti.

İLK İŞİMİZ BU OLACAK

Pazarcılarla sohbetinde kapalı semt pazarı için müjde veren Şayir, "Artık modern kentlerde pazarcıların kapalı, güvenli ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda giderebildikleri modern semt pazarları tesis ediliyor. Kapalı semt pazarları ile hem pazarcı esnafının mağdur olmadığı hem de insanların daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabilecekleri bir kapalı semt pazarının da Dilovası'nda kurulması gerekiyor.

ESNAFIMIZA DA YAKIŞACAK

İnşallah halkımızın desteği ile göreve layık görülürsek ki ilk yapacağımız hizmetlerden biri ilçemize modern bir semt pazarını inşa etmektir. Büyükşehir Belediyemiz tarafında projesi hazırlanan kapalı semt pazarımızın temelini en kısa sürede atacağız. Kapalı semt pazarımız ile hem pazarcı esnafımıza hem de halkımıza yakışır bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.