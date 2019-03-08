Son Dakika Haberleri: Şayir, Projelerini Açıklayacak

Şayir, Projelerini Açıklayacak

1 saat önce

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, bugün 54 maddelik seçim beyannamesini açıklıyor.

Şayir, Projelerini Açıklayacak, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, 5 yıl içerisinde hayata geçireceği projelerini kamuoyuyla paylaşacak. Seçim beyannamesi ve meclis üyesi aday tanıtımı için 8 Mart Cuma(bugün) günü saat 19.00'da Dilovası Kültür Merkezi'nde tanıtım programı düzenlenecek. Proje tanıtım toplantısına vatandaşların ve partililerin yoğun ilgiyle takip etmesi bekleniyor.

HEMŞERİLERİMİ BEKLİYORUM

Çok sayıda vatandaşların katılacağı programla ilgili açıklama yapan Şayir, "Dilovası'nın geleceğinin belirleneceği 31 Mart seçimleri öncesi halkımıza taahhüt edeceğimiz Seçim Beyannamemizde yapamayacağımız hiç bir projemiz yer almıyor. Halkımızın projelerimizi çok iyi incelemelerini istiyorum. Gelecek nesillere daha güzel bir Dilovası bırakmak için yapacağımız projelerimizle önümüzdeki 5 yılda Dilovası'nı adeta şaha kaldıracak ve ilçemizde yaşayan insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Yapılacak olan seçim beyannamemiz tanıtım programına tüm Dilovalı hemşerilerimi bekliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: Bültenler

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