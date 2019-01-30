Son Dakika Haberleri: Şayir, Tavşancıl Esnafı İle Buluştu

Şayir, Tavşancıl Esnafı İle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Dilovası SKM programları kapsamında AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, Tavşancıl Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Şayir, Tavşancıl Esnafı İle Buluştu, System.String[]

AK Parti Dilovası SKM programları kapsamında Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir Tavşancıl Mahallesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi.

SÜREÇ HEYECAN VERİYOR

Esnafın tepkilerini olumlu bulduğunu dile getiren AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, "Kentle bütünleşme anlamında, kentin merkezi alanlarında yönetsel anlayışımızı hissettirme bakımından bu çalışmaları değerli buluyorum. Beyanname çalışmalarımızı halkımızın isteği doğrultusunda yürütüyoruz. Dilovası açısından heyecan verici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bizler de AK Parti teşkilatımızın bütün kademeleri ile birlikte bu faaliyetleri etkin bir şekilde hayata geçirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

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