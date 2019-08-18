Sayısal Loto Afyonkarahisar'a çıktı
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Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı.
Sayısal Loto Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:56 Kaynak: İHA
'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi Afyonkarahisar'dan çıktı. Milli Piyango İdaresi
tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1245. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi çıktı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı
ilçesine çıkan Sayısal Loto ikramiyesinin talihlisi 12 milyon 815 bin 149 Türk Lirası'nın sahibi oldu. Dazkırı ilçesinde Mehmet Şentürk
'e ait olan Sayısal Loto bayisinden 04-06-17-39-41-42 sayılarını oynayarak ikramiyeyi kazanan talihli ilçede büyük merak uyandırdı. - AFYONKARAHİSAR
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